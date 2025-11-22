Briones convoca su tradicional Concurso de Postales de Navidad

La villa de Briones vuelve a convocar su tradicional Concurso de Postales de Navidad. Podrán participar niños de 0 a 13 años, que ... se convertirán en los autores de la felicitación institucional del Ayuntamiento de Briones.

Consiste en hacer un dibujo, un diseño, un collage de estilo libre, y entregarlo en la Oficina de Turismo, la Casa de Cultura.

El tema debe ser 'Briones en Navidad', y permite cualquier tipo de interpretación imaginativa sobre el pueblo durante las fiestas. El dibujo o diseño deberá realizarse en un folio o cartulina, que mida medio folio. Los trabajos deberán entregarse en la Oficina de Turismo hasta el domingo 30 de noviembre. La elección del ganador se realizará mediante votación popular y anónima entre los visitantes que acudan a Briones.