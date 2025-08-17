Briones acoge la V Ruta Literaria, con talleres y una tertulia el día 21

María Caro Domingo, 17 de agosto 2025, 09:20 Comenta Compartir

El próximo jueves, 21 de agosto, Briones acogerá la V Ruta Literaria, con una tarde cargada de actividades de la mano de Literaria Kalean. Para comenzar, habrá un taller infantil de ilustración de cuentos a las 18.00 horas en las piscinas municipales. Estará dirigido a niños de entre 6 y 12 años y cuenta con aforo limitado. Para participar en la actividad es necesario inscribirse en el teléfono 608287225.

A continuación, habrá una tertulia literaria en torno a las 20.00 horas en el Parque de recreo Pedro Vivanco, en la que intervendrán los autores S.H. López-Pastor, Irene Castellanos e Isabel Corell, y estará acompañada por un buen vino de Briones.

Temas

Briones