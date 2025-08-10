Briñas se prepara para celebrar sus fiestas del 14 al 17 de agosto

La localidad riojalteña de Briñas ya cuenta los días para comenzar a celebrar cuatro jornadas de fiestas, que darán comienzo el próximo jueves 14 de ... agosto y que concluirán el domingo 17.

El chupinazo tendrá lugar a las 20.30 horas desde el balcón del Ayuntamiento con el acompañamiento de la charanga 'New Gufis'. A las 22.00 horas, la Peña Tempranillo acogerá en su local una cena popular y un bingo, mientras que dj Ddrey animará la velada para dar paso a las 02.00 horas al toro de fuego.

El viernes será día de misa y procesión para honrar a la Virgen de la Asunción, mientras que por la tarde se contará con varios 'food trucks' y un vermú con degustación. A las 23.00 horas dará comienzo la noche temática de 'Los 80' con el concierto del grupo 'Tres Hermanos'. Después será el turno de dj Tony, mientras que a las 02.00 horas el toro de fuego volverá a animar la madrugada festiva.

El sábado se incluye en el programa oficial el deporte por el río Ebro, ya que se podrá disfrutar desde las 11.00 horas de las piraguas para después dar paso a la fiesta de la espuma en la plaza. Tras una degustación, por la tarde tendrá lugar el concurso de disfraces infantil y habrá noche de bingo junto a Disco Móvil Krossko. Para concluir, el domingo a las 13.30 habrá un vermú amenizado por Carlos Pérez y por la tarde se podrá adquirir un vino más un pincho por 5 euros en la plaza del pueblo.