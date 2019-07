Bañares pelea su futuro El alcalde, Antonio Ortiz de Landázuri, y Ana Esther Agriano, en Bañares. / Javier Albo El Consistorio trabaja en el proyecto 'Pueblo riojano busca...', contra la despoblación JAVIER ALBO Santo Domingo Martes, 9 julio 2019, 19:54

La situación de Bañares con respecto a la despoblación no es muy diferente a la de muchos otros pueblos. La disminución de la natalidad y la falta de oportunidades son un serio problema, que es común a todos ellos; la diferencia radica en que la localidad riojalteña ha decidido ponerse las pilas y no quedarse a mirar cómo la vida mengua en sus calles.

Esta inquietud alumbró la promoción por el Ayuntamiento del proyecto 'Pueblo riojano busca...', financiado por la Comunidad Autónoma dentro de las 'Iniciativas emblemáticas para el reto demográfico', de la Consejería de Acción Exterior.

El objetivo no es fácil, pero sí ilusionante. «Nos planteamos qué es lo que Bañares necesita para facilitar la creación de oportunidades que hagan que la población, no solo no se vaya, sino que los de fuera deseen acudir a la localidad», explica Ana Esther Agriano, coordinadora de un proyecto sobre el que el inquieto alcalde, Antonio Ortiz de Landázuri, sustenta muchas esperanzas. «Lo que se busca es revertir la pirámide poblacional, más que aumentar sin mas el número de habitantes», dicen.

El primer paso fue la elaboración de un análisis, evaluación y diagnóstico, que deberá derivar en un conjunto de medidas para «impulsar la utilización de la gestión eficiente y eficaz», que aúne la colaboración e implicación de la administraciones externas, vecinos y agentes económicos y sociales para el desarrollo de diversas medidas en tres áreas principales: empleo, vivienda y participación ciudadana.

La idea es potenciar nuevos nichos de empleo, crear un 'business rural center' para emprendedores, apoyar a las empresas o promover talleres formativos « sobre nuevos cultivos alternativos, ecológicos, unidos a la gastronomía», entre otras iniciativas en este ámbito. El proyecto también propone realizar un listado de viviendas susceptibles de venta o alquiler, proporcionar asesoramiento técnico sobre rehabilitación, su inclusión en la bolsa regional de alquiler, o su venta y compra. Y, además de esto, «potenciar una actitud positiva y proactiva de la población; colaborar con las asociaciones locales y promover una plataforma asociacional-vecinal que propicie actuaciones en red, horizontal y transversalmente, con inclusión intergeneracional». Para el cumplimiento de algunos de estos objetivos necesitan que la fibra óptica llegue a la localidad.

Para dar visibilidad a todo esto se ha creado la página www.banares.info/ y abierto espacios en las redes sociales Facebook e Instagram. Al tiempo, se busca la colaboración de otros municipios que quieran sumarse al objetivo «de crear pueblos de oportunidades y pueblos con ilusión». Bañares ya se ha puesto en marcha, en un tren llamado 'Esperanza'.