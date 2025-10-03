El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Guardia Civil desmienten un aviso sobre un hombre que «hace fotos y vídeos a los niños» «Rogamos a la población que deje trabajar a los cuerpos de seguridad del Estado y no se difundan bulos o mensajes que puedan perjudicar cualquier tipo de investigación», expone el Consistorio fuenmayorense

Diego Marín A. Logroño Viernes, 3 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Guardia Civil han desmentido un rumor que corría por la localidad y, sobre todo, por redes sociales sobre un presunto hombre que supuestamente realizaba fotografías a niños en parques infantiles de la localidad. «En relación a la alarma social creada a través de mensajes de WhatsApp y varias redes sociales, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Guardia Civil, que ha manifestado que en ningún momento han salido de ellos», advierte el Consistorio.

Algunos de los mensajes incluso aportaban una imagen del sospechoso y alertaban falsamente de la «actuación sospechosa de un hombre adulto en los parques infantiles» ya que «hace fotos y vídeos a los niños e incluso les sigue, no sabemos con qué intenciones». Pero este aviso es falso y la advertencia no ha salido de la Guardia Civil, como se asuguraba de manera incierta en esos mensajes compartidos en redes sociales. Hasta se advertía de que el hombre tenía 60 años, había sido agente de la Guardia Civil, tenía antecedentes por acoso y conducía un coche verde. Y se llegó a afirmar que ya se habían presentado denuncias ante la Guardia Civil por parte de algunos padres, algo que la Benemérita ha negado a este periódico.

«Rogamos a la población que deje trabajar a los cuerpos de seguridad del Estado y, por favor, no se difundan bulos o mensajes que pueden perjudicar cualquier tipo de investigación», expone el Consistorio fuenmayorense.