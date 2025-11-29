LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Casa de Navajas, en la plaza de Azpilicueta. AYTO. DE FUENMAYOR

El Ayuntamiento de Fuenmayor compra la Casa de Navajas, un palacio del siglo XVIII

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:37

Comenta

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha aprobado la adquisición de la Casa de Navajas con la intención de rehabilitarla de forma integral y convertirla en un espacio público. El histórico inmueble, situado en la plaza Azpilicueta, es un palacio construido en el siglo XVIII por la familia Nieto que después perteneció a los Navajas, que a lo largo de los siglos XIX y XX se convirtieron en una de las más importantes de la localidad.

En 1874 los Navajas fundaron las bodegas Montecillo, la tercera más antigua de La Rioja, y a la que se unirían otros negocios como una naviera en Bilbao y la construcción del Teatro Cine Gran Coliseo de Fuenmayor en 1931. El equipo de Gobierno (PP), que no especifica el coste de la adquisición, informa de que ha trabajado durante toda la legislatura en poder comprar este inmueble que considera «clave por sus características arquitectónicas, su emplazamiento privilegiado y por ser un emblema en el municipio».

«Esta adquisición es una incorporación patrimonial de especial relevancia para Fuenmayor», ha indicado el alcalde, Alberto Peso, quien agradece a los propietarios su voluntad para que pasara a formar parte del bien público. «Los propietarios han valorado muy positivamente que la casa pudiera ser adquirida por el municipio y que pase a ser parte de la vida del pueblo», ha añadido Peso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  2. 2 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  3. 3

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  4. 4 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  5. 5 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  6. 6

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  7. 7 Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994
  8. 8 El TSJR confirma la expulsión de un ciudadano rumano porque supone una «amenaza grave» para la convivencia
  9. 9

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 El Bajo Iregua recupera el suministro de agua tras más de diez horas de corte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Fuenmayor compra la Casa de Navajas, un palacio del siglo XVIII

El Ayuntamiento de Fuenmayor compra la Casa de Navajas, un palacio del siglo XVIII