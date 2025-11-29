El Ayuntamiento de Fuenmayor compra la Casa de Navajas, un palacio del siglo XVIII

Diego Marín A. Logroño Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha aprobado la adquisición de la Casa de Navajas con la intención de rehabilitarla de forma integral y convertirla en un espacio público. El histórico inmueble, situado en la plaza Azpilicueta, es un palacio construido en el siglo XVIII por la familia Nieto que después perteneció a los Navajas, que a lo largo de los siglos XIX y XX se convirtieron en una de las más importantes de la localidad.

En 1874 los Navajas fundaron las bodegas Montecillo, la tercera más antigua de La Rioja, y a la que se unirían otros negocios como una naviera en Bilbao y la construcción del Teatro Cine Gran Coliseo de Fuenmayor en 1931. El equipo de Gobierno (PP), que no especifica el coste de la adquisición, informa de que ha trabajado durante toda la legislatura en poder comprar este inmueble que considera «clave por sus características arquitectónicas, su emplazamiento privilegiado y por ser un emblema en el municipio».

«Esta adquisición es una incorporación patrimonial de especial relevancia para Fuenmayor», ha indicado el alcalde, Alberto Peso, quien agradece a los propietarios su voluntad para que pasara a formar parte del bien público. «Los propietarios han valorado muy positivamente que la casa pudiera ser adquirida por el municipio y que pase a ser parte de la vida del pueblo», ha añadido Peso.

