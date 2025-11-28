LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Casa de Navajas, en Fuenmayor. Ayto. de Fuenmayor

El Ayuntamiento de Fuenmayor adquiere la Casa de Navajas

El histórico inmueble, situado en la plaza Azpilicueta, es un palacio construido en el siglo XVIII

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:38

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha aprobado la adquisición de la Casa de Navajas con la intención de rehabilitarla de forma integral y convertirla en un espacio público. El histórico inmueble, situado en la plaza Azpilicueta, es un palacio construido en el siglo XVIII por la familia Nieto que después perteneció a los Navajas, que a lo largo de los siglos XIX y XX se convertieron en una de las más importantes de la localidad. En 1874 los Navajas fundaron las bodegas Montecillo, la tercera más antigua de La Rioja, y a la que se unirían otros negocios como una naviera en Bilbao y la construcción del Teatro Cine Gran Coliseo de Fuenmayor en 1931. El palacio fue un elemento central del emporio comercial ya que, además de la residencia familiar, alojaba en su planta baja las oficinas de la empresa.

El equipo de Gobierno (PP), que no especifica el coste de la adquisición, informa de que ha trabajado durante toda la legislatura en poder comprar este inmueble que considera «clave por sus características arquitectónicas, su emplazamiento privilegiado y por ser un emblema en el municipio». «Esta adquisición es una incorporación patrimonial de especial relevancia para Fuenmayor», ha indicado el alcalde, Alberto Peso, quien agradece a los propietarios su voluntad para que pasara a formar parte del bien público. »Los propietarios han valorado siempre muy positivamente que la casa pudiera ser adquirida por el municipio y más aún que pase a ser parte de la vida del pueblo después de su restauración», ha añadido Alberto Peso.

La familia Navajas fue pionera e impulsora del desarrollo de Fuenmayor. El palacio y sus jardines son un icono de Fuenmayor. Para el equipo de Gobierno, también es «un motivo de orgullo y reconocimiento» el parque Navajas en homenaje, recuerdo y agradecimiento a esa familia. Los Navajas vendieron sus negocios en los años 70 y desde entonces el palacio de Fuenmayor empezó a quedar en el olvido.

