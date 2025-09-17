LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del ayuntamiento de la localidad. SANDA

El Ayuntamiento de Aldeanueva licita el servicio de ayuda a domicilio por 1.247.651 euros y dos años

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:10

El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro ha publicado la licitación del contrato del servicio de ayuda a domicilio por un importe de 1.247.651, ... 68 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de otras dos anualidades de prórroga. Las ofertas se pueden presentar en el Consistorio hasta el 10 de octubre a las 23.59 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  2. 2

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  3. 3

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  4. 4 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  5. 5

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  6. 6

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Aldeanueva licita el servicio de ayuda a domicilio por 1.247.651 euros y dos años

El Ayuntamiento de Aldeanueva licita el servicio de ayuda a domicilio por 1.247.651 euros y dos años