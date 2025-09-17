El Ayuntamiento de Aldeanueva licita el servicio de ayuda a domicilio por 1.247.651 euros y dos años
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:10
El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro ha publicado la licitación del contrato del servicio de ayuda a domicilio por un importe de 1.247.651, ... 68 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de otras dos anualidades de prórroga. Las ofertas se pueden presentar en el Consistorio hasta el 10 de octubre a las 23.59 horas.
Entre los cometidos que se exigen está la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria de los usuarios, también la referida al ámbito doméstico y del hogar, los servicios de carácter psicológico y socio-educativo y los de relación con el entorno. Los usuarios se engloban dentro de las diferentes situaciones de dependencia, autonomía personal, menores en riesgo, así como personas y familias con amenaza de exclusión social.
