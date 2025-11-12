LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La comitiva durante el recorrido del sendero. M. C.

El aula de selvicultura explica el cuidado del bosque en Ezcaray

A través de un recorrido con marcas y paneles se muestra el proceso para que el pinar sea más resistente y mejore su capacidad de adaptación

María Caro

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

La localidad riojalteña de Ezcaray cuenta con un Aula de Selvicultura en el espacio del pinar de la Estación. Se trata de un proyecto ... piloto, organizado por el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y con la colaboración del Ayuntamiento de Ezcaray, que busca acercar a la población el modelo de selvicultura de cubierta continua, a través de un recorrido interpretativo y señalizado que muestra cómo se cuidan los bosques y la motivación de las decisiones que se adoptan para fortalecerlos y mantener su biodiversidad.

