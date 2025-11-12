El aula de selvicultura explica el cuidado del bosque en Ezcaray

La localidad riojalteña de Ezcaray cuenta con un Aula de Selvicultura en el espacio del pinar de la Estación. Se trata de un proyecto ... piloto, organizado por el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y con la colaboración del Ayuntamiento de Ezcaray, que busca acercar a la población el modelo de selvicultura de cubierta continua, a través de un recorrido interpretativo y señalizado que muestra cómo se cuidan los bosques y la motivación de las decisiones que se adoptan para fortalecerlos y mantener su biodiversidad.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, valoró esta iniciativa novedosa y de carácter divulgativo «como una apuesta para acercar el conocimiento forestal a la sociedad». La también conocida como 'selvicultura cercana a la naturaleza' se aplica en diversas zonas de La Rioja desde el año 2012, manteniendo la cubierta vegetal, realizando cortas selectivas de árboles y basando estas decisiones en los procesos ecológicos que determinan el funcionamiento del bosque.

Durante la visita que ha realizado al recorrido, ubicado en el sendero GR-190, estuvo acompañada por el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa.

Durante la ruta, los árboles que se van a cortar se encontrarán marcados con un punto rojo o una C (de competencia) y con una S (de sanidad) o una P (de peligro) los que tendrán que eliminarse por motivos sanitarios o porque supongan un peligro para los viandantes.

Con el uso de esta técnica en el manejo del bosque «se favorece la diversidad de especies y árboles, con una variedad de edades, y todo ello contribuye a que el bosque sea más resistente y mejore su capacidad de adaptación ante las temperaturas extremas o el riesgo de incendios forestales».

La ruta se puede comenzar a pie en el camino junto a la cascada, y recorre una zona que se encuentra en este momento en plena explosión de color, Su repoblación es de las más antiguas, ya que comenzó en 1905, y cuenta con pinos de hasta 120 años.