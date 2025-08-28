LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Autoridades y galardonados de 2025 en el salón de plenos municipal donde recibieron sus diplomas. AYTO. AUTOL
Autol

El auditorio de Autol acogerá la gala de catones el 6 de septiembre

Las fiestas incluyen del 7 al 13 de septiembre actos infantiles, vacas, música, carrozas, recortadores, gastronomía y concursos

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:24

Autol celebrará del 7 al 13 de septiembre sus fiestas de San Adrián y Santa Natalia, pero se han programado unos actos previos que comenzarán ... este sábado con un evento de la asociación de colombianos Acres, a las 19.00 en la plaza de San Isidro.

