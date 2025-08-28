El auditorio de Autol acogerá la gala de catones el 6 de septiembre

Autol celebrará del 7 al 13 de septiembre sus fiestas de San Adrián y Santa Natalia, pero se han programado unos actos previos que comenzarán ... este sábado con un evento de la asociación de colombianos Acres, a las 19.00 en la plaza de San Isidro.

El jueves 4 de septiembre el jurado visitará a las 18.00 las calles, balcones, chamizos y escaparates de los concursos. El viernes 5 la alcaldesa y el concejal de servicios sociales acudirán al centro de día para poner el pañuelo a los mayores, a las 11.30 y por la tarde irán a la residencia.

Para el sábado 6 está prevista la subida 'cronoescaleras', a las 11.00, la imposición de pañuelos a los 'bureítos' nacidos en 2024, a las 13.00 y mus a las 16.00 horas. A las 20.00 destaca la coronación y gala de catones 2025 en el auditorio municipal que contará con la actuación de la Banda de Música de Autol. Protagonizarán esta ceremonia los catones 2025 Bárbara Hernández San Juan y Pedro Argaiz Cillero, los infantiles, que se llaman Luca Gómez Hernández y Sara Ruiz Oñate. La enóloga de Bodegas Marqués de Reinosa, Ana Rubio Alguacil, será la pregonera.

Respecto al cartel anunciador de los festejos, su autor es Eneko Aldecoa Iglesias. Tiene un premio en metálico de 250 euros.

La lista de reconocimientos incluye a la Banda de Música de Autol como asociación del año 2025 y a Rubén Cristóbal Marín como deportista. Chayma Kabiri recibirá el galardón por el mejor expediente académico del CEO Villa de Autol y hay una mención especial al comité de padres, cocineros y voluntarios del grupo scout Monte Yerga. Todos ellos participarán en la gala y a finales de julio tuvieron sus correspondientes diplomas en el Consistorio autoleño.

Por último, a las 22.30 horas del sábado 6 de septiembre actuará el grupo Improvisando en la Plaza de San Isidro.

El programa está disponible en el Consistorio. El domingo 7 se lanzará el cohete y habrá desfile de carrozas, música y degustaciones. El lunes 8 se celebrará la procesión, pisado de uva, misa, concurso nacional de anillas y encierro nocturno. El martes 9 las vacas, comida de peñas y recortadores centran los actos que continuarán el miércoles 10 con el concurso de ranchos, encierro y gran prix. El jueves 11 será el día de la mujer y de los mayores, el día 12 el del niño y el 13 el de la resaca y pobre de mí. No faltan en el programa las degustaciones, conciertos y djs, así como actividades infantiles y concursos.