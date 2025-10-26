LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Obras de construcción de la variante ferroviaria de Rincón de Soto. SANDA

Arraiz asegura que la variante del tren de Rincón de Soto cumple con la normativa

La Delegada del Gobierno en La Rioja ha querido explicar que «técnicamente está todo estudiado y no podemos generar alarma»

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:41

La Delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz, en vista de la preocupación generada este mes por la inundación de un tramo ... de las obras de la variante ferroviaria de Rincón de Soto, ha explicado, en declaraciones realizadas a Diario LA RIOJA, que «el estudio informativo tuvo el visto bueno en 2008, pero el proyecto fue aprobado en abril de 2023, por supuesto, cumpliendo con toda la normativa vigente en ese momento, entre la que se encuentra el reglamento de dominio público hidráulico que establece usos que pueden ser autorizados tanto en zonas de flujo preferente como en zonas inundables, distinguiendo si el suelo es rural o urbano».

