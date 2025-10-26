Arraiz asegura que la variante del tren de Rincón de Soto cumple con la normativa

La Delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz, en vista de la preocupación generada este mes por la inundación de un tramo ... de las obras de la variante ferroviaria de Rincón de Soto, ha explicado, en declaraciones realizadas a Diario LA RIOJA, que «el estudio informativo tuvo el visto bueno en 2008, pero el proyecto fue aprobado en abril de 2023, por supuesto, cumpliendo con toda la normativa vigente en ese momento, entre la que se encuentra el reglamento de dominio público hidráulico que establece usos que pueden ser autorizados tanto en zonas de flujo preferente como en zonas inundables, distinguiendo si el suelo es rural o urbano».

Arraiz añade que «la Declaración de Impacto Ambiental de ese proyecto ya contemplaba la necesidad de realizar un estudio de inundabilidad que se hizo y se trasladó a la Confederación Hidrográfica del Ebro» y señala que una vez intercambiada la documentación y después de valorarlo técnicamente se obtuvo un informe favorable de la CHE.

«Se siguió el procedimiento adecuado tomando las medidas necesarias y, además, no se puede comparar el comportamiento del Ebro ante una situación meteorológica extrema con lo que está ocurriendo en Valencia», comenta la delegada en referencia a ciertas publicaciones y quiere dejar claro que «todo está perfectamente recogido en el procedimiento técnico del contrato».

LAS FRASESBeatriz ArraizDelegada del Gobierno«Se hizo un estudio de inundabilidad y después de valorarlo técnicamente se obtuvo un informe favorable de la CHE»«Las actuaciones ante las inundaciones en las obras están contempladas en el proyecto y la reposición de infraestructuras dañadas, como los caminos»

De esta manera, indica que las soluciones ante las inundaciones durante la intervención están contempladas en el proyecto, así como la reposición de las infraestructuras que se hayan visto dañadas o afectadas (como los caminos agrícolas), como ocurre en cualquier tipo de obra.

Arraiz asegura que la variante ferroviaria de Rincón de Soto es una infraestructura «tremendamente importante para La Rioja» e insiste en que «técnicamente está todo estudiado y no podemos generar alarma».