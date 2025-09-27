LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de una edición anterior del ciclo arnedano. Justo Rodríguez
Toros

Una docena de novilleros se juegan el Zapato de Oro en Arnedo

La feria llega a su 50 aniversario con cuatro festejos en dos tandas: hoy, mañana, miércoles y jueves

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:29

El certamen de novilladas Zapato de Oro comienza esta tarde la celebración de su edición número cincuenta. La feria, que nació para poner en valor ... el principal motor económico de la ciudad —el calzado— y ofrecer oportunidades a los novilleros más destacados del escalafón, vuelve a poner en liza su codiciado trofeo en un formato reducido a cuatro festejos, que se desarrollarán este fin de semana y retomarán la actividad el miércoles y jueves de la próxima semana.

