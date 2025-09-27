Una docena de novilleros se juegan el Zapato de Oro en Arnedo
La feria llega a su 50 aniversario con cuatro festejos en dos tandas: hoy, mañana, miércoles y jueves
Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:29
El certamen de novilladas Zapato de Oro comienza esta tarde la celebración de su edición número cincuenta. La feria, que nació para poner en valor ... el principal motor económico de la ciudad —el calzado— y ofrecer oportunidades a los novilleros más destacados del escalafón, vuelve a poner en liza su codiciado trofeo en un formato reducido a cuatro festejos, que se desarrollarán este fin de semana y retomarán la actividad el miércoles y jueves de la próxima semana.
Esta tarde, a las 17.30 horas, el hierro de El Retamar debutará en el Arnedo Arena. En el cartel se encuentran el novillero portugués Tomás Bastos, un joven con buena técnica y mucho valor; Julio Méndez, que posee buenas maneras con el capote; y el mexicano Carlos Tirado, ganador del Circuito de Novilladas de Andalucía.
EL PROGRAMA
-
De madrugada
-
05.00: Recepción de los hermanos navarros junto al cuartel de la Guardia Civil
-
06.00: Rosario de la Aurora con la participación de los Auroros de Andosilla
-
06.30: Pastas y moscatel en el patio de San Cosme y San Damián al finalizar la misa, por la Asociación del Casco Antiguo
-
En la mañana
-
08.00: Diana y pasacalles con la Agrupación Musical Santa Cecilia desde la plaza Nuestra Señora de Vico al patio de San Cosme y San Damián y hasta Doctor Castroviejo
-
08.15: Chocolatada popular en el Centro de Participación Activa de mayores, amenizada por la ronda El Emboque
-
09.30: Almuerzo en el local de la peña La Chispa (con inscripción previa)
-
09.30: Eucaristía en el convento de las Clarisas
-
10.00-11.30: Visita a los novillos con desayuno en los corrales del Arnedo Arena, con último acceso a las 11.15 y organizado por el Club Taurino
-
La tradición
-
11.00: Inicio de la tradicional procesión del Robo de los Santos desde la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián. Los hermanos navarros portan las imágenes con el simulacro del rapto
-
A continuación: Eucaristía en la iglesia parroquial, acompañada por el Orfeón Arnedano Celso Díaz
-
A mediodía
-
12.00-14.00: Degustación de zurracapote en la sede de Amigos de Arnedo
-
13.00: Vermú musical con la peña La Chispa y la charanga Strapalucio por diferentes bares de la ciudad
-
Por la tarde
-
16.30: Café concierto con la peña Lubumbas y la charanga Makiko, el Can y su Grupo Vela en la cafetería Colours
-
16.30: Café concierto con la peña La Chispa y la charanga Strapalucio en el bar La Cepa
-
17.30: XIX Certamen Imagina tus fiestas con taller de tatuajes de agua y reparto de chuches en la Lubumbas de 2 a 12 años
-
19.30: Degustación de huevos fritos con jamón y zurracapote en la Tao
-
20.30: Rondas de bares con la Lubumbas y con La Chispa
-
En la noche
-
21.00: Carretones de fuego embolados en Toro en la Calle
-
21.30: Comedia 'Remátame otra vez' en el Teatro Cervantes
-
00.00: Fiesta 90's en la sede de la Lubumbas
-
00.45-02.15: Tributo a El Último de la Fila y Manolo García con el grupo Lo Mejor del Último en la carpa
-
01.00: Fiesta nocturna en La Chispa con salida a las 02.15
Mañana domingo se anuncia una novillada de Los Maños, con la elegancia del novillero calagurritano Alberto Donaire; que se medirá con Ignacio Candelas, quien ha destacado en el circuito de novilladas de Andalucía; y con Joel Ramírez, semifinalista del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid.
Parón hasta el miércoles
Tras un paréntesis, la feria se retomará el miércoles 1 de octubre con la ganadería de El Montecillo, que también debuta en el serial. En esta ocasión trenzarán el paseíllo Cristiano Torres, ganador del Zapato de Plata en 2023; Emiliano Osornio, que ya actuó el año pasado en la feria; y el portuense Gonzalo Capdevila, que rubricó una muy buena actuación hace unos días en Villaseca de la Sagra.
El final de feria está programado para el jueves 2 de octubre, con novillos de Guadalmena para 'El Mene', que se encerró en solitario en Villaseca a comienzos de este mes de septiembre; Martín Morilla, sobrino nieto del maestro Curro Romero; y Pedro Luis, novillero peruano que este verano disputó en Madrid la final del certamen 'Cénate Las Ventas'.
