Una docena de novilleros se juegan el Zapato de Oro en Arnedo

El certamen de novilladas Zapato de Oro comienza esta tarde la celebración de su edición número cincuenta. La feria, que nació para poner en valor ... el principal motor económico de la ciudad —el calzado— y ofrecer oportunidades a los novilleros más destacados del escalafón, vuelve a poner en liza su codiciado trofeo en un formato reducido a cuatro festejos, que se desarrollarán este fin de semana y retomarán la actividad el miércoles y jueves de la próxima semana.

Esta tarde, a las 17.30 horas, el hierro de El Retamar debutará en el Arnedo Arena. En el cartel se encuentran el novillero portugués Tomás Bastos, un joven con buena técnica y mucho valor; Julio Méndez, que posee buenas maneras con el capote; y el mexicano Carlos Tirado, ganador del Circuito de Novilladas de Andalucía.

EL PROGRAMA De madrugada

05.00: Recepción de los hermanos navarros junto al cuartel de la Guardia Civil

06.00: Rosario de la Aurora con la participación de los Auroros de Andosilla

06.30: Pastas y moscatel en el patio de San Cosme y San Damián al finalizar la misa, por la Asociación del Casco Antiguo

En la mañana

08.00: Diana y pasacalles con la Agrupación Musical Santa Cecilia desde la plaza Nuestra Señora de Vico al patio de San Cosme y San Damián y hasta Doctor Castroviejo

08.15: Chocolatada popular en el Centro de Participación Activa de mayores, amenizada por la ronda El Emboque

09.30: Almuerzo en el local de la peña La Chispa (con inscripción previa)

09.30: Eucaristía en el convento de las Clarisas

10.00-11.30: Visita a los novillos con desayuno en los corrales del Arnedo Arena, con último acceso a las 11.15 y organizado por el Club Taurino

La tradición

11.00: Inicio de la tradicional procesión del Robo de los Santos desde la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián. Los hermanos navarros portan las imágenes con el simulacro del rapto

A continuación: Eucaristía en la iglesia parroquial, acompañada por el Orfeón Arnedano Celso Díaz

A mediodía

12.00-14.00: Degustación de zurracapote en la sede de Amigos de Arnedo

13.00: Vermú musical con la peña La Chispa y la charanga Strapalucio por diferentes bares de la ciudad

Por la tarde

16.30: Café concierto con la peña Lubumbas y la charanga Makiko, el Can y su Grupo Vela en la cafetería Colours

16.30: Café concierto con la peña La Chispa y la charanga Strapalucio en el bar La Cepa

17.30: XIX Certamen Imagina tus fiestas con taller de tatuajes de agua y reparto de chuches en la Lubumbas de 2 a 12 años

19.30: Degustación de huevos fritos con jamón y zurracapote en la Tao

20.30: Rondas de bares con la Lubumbas y con La Chispa

En la noche

21.00: Carretones de fuego embolados en Toro en la Calle

21.30: Comedia 'Remátame otra vez' en el Teatro Cervantes

00.00: Fiesta 90's en la sede de la Lubumbas

00.45-02.15: Tributo a El Último de la Fila y Manolo García con el grupo Lo Mejor del Último en la carpa

01.00: Fiesta nocturna en La Chispa con salida a las 02.15

Mañana domingo se anuncia una novillada de Los Maños, con la elegancia del novillero calagurritano Alberto Donaire; que se medirá con Ignacio Candelas, quien ha destacado en el circuito de novilladas de Andalucía; y con Joel Ramírez, semifinalista del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid.

Parón hasta el miércoles

Tras un paréntesis, la feria se retomará el miércoles 1 de octubre con la ganadería de El Montecillo, que también debuta en el serial. En esta ocasión trenzarán el paseíllo Cristiano Torres, ganador del Zapato de Plata en 2023; Emiliano Osornio, que ya actuó el año pasado en la feria; y el portuense Gonzalo Capdevila, que rubricó una muy buena actuación hace unos días en Villaseca de la Sagra.

El final de feria está programado para el jueves 2 de octubre, con novillos de Guadalmena para 'El Mene', que se encerró en solitario en Villaseca a comienzos de este mes de septiembre; Martín Morilla, sobrino nieto del maestro Curro Romero; y Pedro Luis, novillero peruano que este verano disputó en Madrid la final del certamen 'Cénate Las Ventas'.