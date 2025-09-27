LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Derechazo del portugués Tomás Bastón con un novillo de El Retamar. MARTÍN RUPÉREZ
Análisis

Oreja para Bastos en un festejo tibio

El portugués, que brindó a Diego Urdiales el cuarto, paseó el único trofeo en una interesante novillada de El Retamar que no acabó de verse desde los tendidos

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:42

Pasaban ocho minutos de las 17.30 horas cuando dio comienzo el paseíllo interrumpido por un minuto de silencio en memoria de Amador León que ... culminó con la entrega de flores a la familia y compañeros del finado. Quitando la zona de las peñas, la respuesta del público fue tan tibia como la celebración de la edición número cincuenta del Zapato de Oro. Y es que, en el Arnedo Arena, no hubo ninguna mención a la efeméride.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  3. 3

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  4. 4 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  5. 5

    La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año
  6. 6 La otra cara de la feria
  7. 7

    Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias
  8. 8 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  9. 9 Aquí huele como que han asado
  10. 10

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Oreja para Bastos en un festejo tibio

Oreja para Bastos en un festejo tibio