Visita oficial a Sacesa

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:21

En el verano de 2016, el grupo Sacesa Selección comenzó los trabajos para trasladarse de Calahorra al parque industrial La Maja de Arnedo. Tras esa primera inversión de 8,53 millones, hace tres años planeó una ampliación con una nueva nave por otros 1.031.540,50 euros. Consolidada ya la empresa en el polígono arnedano, sus responsables y trabajadores recibieron en la mañana de ayer la visita oficial del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León. Conocieron sus instalaciones, oficinas, almacenes...

Visita oficial a Sacesa