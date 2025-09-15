El Villar de Arnedo cierra sus fiestas La Asociación Vive El Villar repartió 300 euros en premios para los mejores recortadores de los dos encierros

Ayer finalizaron las fiestas del Santo Cristo de los Buenos Temporales en El Villar de Arnedo con misa y procesión hasta su ermita. En el ... recorrido actuó la charanga La Pacheca y los actos religiosos contaron con el vicario general de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Vicente Robredo, y un sacerdote congoleño llamado Martín que ha llegado La Rioja recientemente. Por el momento no se ha nombrado un titular de la parroquia de Nuestra Señora de La Asunción. Al llegar la procesión a la ermita se cantó el himno del Santo Cristo y seguidamente las autoridades se trasladaron con la charanga hasta la plaza para asistir a un aperitivo en el Ayuntamiento.

El programa incluyó por la tarde un concierto del Mariachi Imperial Elegancia Mejicana en el centro cultural, el segundo encierro de reses bravas, con animales de la ganadería Pedro Domingo de Funes, Navarra, y concurso de recortadores organizado por la Asociación Vive el Villar en colaboración con el Bar La Fuente, que también promovieron otro el sábado. El ganador el primer encierro recibió 100 euros de premio. El domingo hubo 150 euros para el mejor recortador y 50 para el segundo. Ayer también actuó la charanga Corco durante el evento taurino y después hubo una degustación de la Ampa en la fuente de abajo. Para finalizar, se llevó a cabo el entierro de la cuba con vuelta al pueblo amenizada por la charanga Corco y traca final en la plaza.

El Villar de Arnedo