LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sanda Sainz/El Villar de Arnedo

El Villar de Arnedo cierra sus fiestas

La Asociación Vive El Villar repartió 300 euros en premios para los mejores recortadores de los dos encierros

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21

Ayer finalizaron las fiestas del Santo Cristo de los Buenos Temporales en El Villar de Arnedo con misa y procesión hasta su ermita. En el ... recorrido actuó la charanga La Pacheca y los actos religiosos contaron con el vicario general de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Vicente Robredo, y un sacerdote congoleño llamado Martín que ha llegado La Rioja recientemente. Por el momento no se ha nombrado un titular de la parroquia de Nuestra Señora de La Asunción. Al llegar la procesión a la ermita se cantó el himno del Santo Cristo y seguidamente las autoridades se trasladaron con la charanga hasta la plaza para asistir a un aperitivo en el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  3. 3 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5 Un hombre graba las zonas íntimas de menores en una parada de autobús en Logroño
  6. 6

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  7. 7

    El velo de la izquierda
  8. 8 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  9. 9

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  10. 10 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Villar de Arnedo cierra sus fiestas

El Villar de Arnedo cierra sus fiestas