Vicenta Osúa lleva casi 20 años ejerciendo el papel de ermitaña en la ermita de San Felices, ocupándose de todas las labores de mantenimiento de ... la misma. Su función comenzó en 2008, año desde el cual también pertenece a la junta de gobierno de la cofradía, unos papeles que afirma desempeñar con «todo el cariño». Por todo el trabajo realizado, desde el Ayuntamiento de Haro çhan decidido nombrarla Regidora Síndica de las fiestas de 2025. Asimismo, en diciembre del año pasado también decidieron desde la cofradía de San Felices entregarle un reconocimiento por todos sus años de dedicación al servicio de la entidad.

– ¿Cómo se siente con el nombramiento?

– Estoy muy contenta, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y estoy muy agradecida. Me llamó la alcaldesa el lunes y me dejó sin palabras, no me lo esperaba. Mi hija estaba supercontenta y mi hermana, desde Logroño, también, toda la familia. Me dijeron: «Si te pesa mucho el pendón, ya te ayudaremos a llevarlo». A lo largo de los días lo iré asumiendo. El año pasado estuve también con Ricardo Donézar, que salió elegido en las pasadas fiestas y él estaba muy contento. Este año lo estaré yo también.

«Yo llevo muy adentro el pasarles la tradición de las fiestas a los niños, lo que no pude hacer con mi hija lo hago con mis nietos»

– ¿Qué significa para usted ser la Regidora Síndica?

– En la vida me hubiera esperado yo esto, ser la máxima representante de las fiestas. Al final las cosas no las haces con el interés de que te lo reconozcan y esto ya es lo máximo para mí. Pero yo llevo muy adentro el pasarles la tradición de las fiestas a los niños. Con mi hija, por ejemplo, no pude hacer lo que estoy haciendo ahora con mis nietos. No has tenido el tiempo necesario para dedicarle. Hace dos años, el mayor fue Jarrero y este año mi nieta, Jimena Álvarez, también participa en las fiestas como dama. Solo falta el pequeño, que siempre dice 'ya veremos', así que ya veremos el año que viene. Les he ido metiendo en todas partes y por eso me hace mucha ilusión ser ahora regidora.

– ¿Es importante inculcar la tradición a las siguientes generaciones?

– Claro. Ahora estoy volviendo a mis raíces. Yo me he criado en el barrio de San Felices, que ya no existe. Entonces tenías una tradición de San Juan, San Felices y San Pedro, pero tuve un parón, por cosas de la vida me fui a vivir fuera y ese sentimiento se quedó un poco aletargado. Luego ya volví a mis raíces otra vez con la cofradía y empiezas a mover un poco esa tierra. Encima tengo tres nietos a los que pasarles estas tradiciones. Mis hermanos, además que somos todos de San Felices, a ellos también les está entrando un poco la ilusión al apoyarme. Yo llevo el barrio hasta en mi DNI, todavía pone 'San Felices, barrio de Haro'. Antes tenía el documento este grandote y cuando nos dijeron que podíamos cambiarlo les dije que no, que me lo pusiera como fuera.

«Este año voy a vivir las fiestas a tope, lo que me dé la fuerza. Voy a tener que vivir más San Pedro, no me perdona la Batalla»

– ¿Cómo va a vivir las fiestas?

– Las voy a vivir a tope, lo que me dé la fuerza. Las voy a vivir con más ilusión porque voy a tener que ir abriendo camino, con la cofradía íbamos siempre más atrás en los actos.

– ¿También va a realizar sus labores en la ermita?

– Haré todo antes, lo único que el día de San Pedro alguien se tendrá que encargar de abrir. Pero preguntaré si puedo ayudar al sacerdote y lo mismo en la parroquia el día de San Felices.

– ¿Hay algún día que le haga especial ilusión de las fiestas?

– Este año San Pedro lo voy a tener que vivir más porque ya últimamente no me metía en el barullo de la Batalla del Vino. Ya para las 07.00 subía en el primer bus para que no me mojaran, pero este año no voy a tener más remedio que meterme.