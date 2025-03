Temple de Urdiales y audacia de Talavante

La paciencia es algo que los aficionados a los toros tienen por arrobas y este sábado, en el coso multiusos de Arnedo se puso a ... prueba. El inicio del festejo se retrasó porque los galenos se demoraron. Con verónicas parsimoniosas saludó Urdiales al abreplaza que no acabó de emplearse en el caballo. El riojano se puso en el platillo para firmar un quite por ceñidísimas chicuelinas. Urdiales brindó a Javier Rubio, presidente del Club Taurino de Arnedo, e inició la faena por estatuarios y se lo sacó con muchísima torería a los medios. Diego esculpió todas y cada una de las embestidas del pronto Jandilla. Con paciencia, de uno en uno, llegaron naturales largos. Regresó a la diestra y, dando tiempos, llevó al astado embebido en la muleta. Hizo todo con suma suavidad, despacio, andando entre muletazos para que el animal, que no andaba boyante de fuerza, repusiera. Y llegó una tanda más sentida aún que las anteriores, prácticamente en los medios, con Urdiales entre los pitones con un toque que parecía una caricia que desembocaba en derechazos llenos de torería. Cortó un apéndice.

No se dejó mucho en el capote, un astado muy cuesta arriba, el cuarto de la tarde. Con la rodilla en tierra Urdiales inició la faena dando todas las ventajas al toro. Salió a la segunda raya y armó la faena sobre la mano diestra. El animal no acaba de descolgar, pero Urdiales no cedió un ápice y le presentó la muleta con mando y firmeza. Midió todos y cada uno de los cites y, al final, al astado no le quedó otra que claudicar ante el poder de Diego Urdiales que logró, de uno en uno, naturales largos de bella factura. Al final el toreo a ralentí del riojano consiguió que el toro acabase entregado. Hizo la cruz, marcó los tiempos y se tiró al morrillo con todo. Cortó una oreja que le abrió la puerta grande.

A Talavante le gusta Arnedo y se notó en sus lances de recibo de manos bajas. El cornúpeta no tenía mucha fuerza y su encuentro con el del castoreño fue visto y no visto. Talavante rubricó un lucido quite de frente y por detrás. El trasteo genuflexo caló en el tendido. La faena fue perdiendo intensidad, la nobleza del astado carecía de emoción y se echó en falta que el espada rematase los muletazos más atrás. Con todo, el respetable se entregó y premió al diestro con dos orejas.

Tampoco fue un toro que se entregase en el capote el quinto. Talavante se puso de rodillas para comenzar con la muleta y el público se vino arriba. El inicio tan intenso acabó viniéndose abajo pase tras pase. Talavante dio sitio con escaso ajuste en una faena cuyo objetivo era llegar al graderío con un toreo al que le faltó reposo. Apostó por unas bernadinas para rematar su jaleada labor y enterró el acero. Sumó dos apéndices.

Juan Ortega se gustó en el capote del tercero de la tarde que remató con una media abrochada. El burel tuvo fijeza y fue pronto y regaló un buen inicio de faena queriendo embestir con franqueza. Ortega, que tiene muy buen embroque, enlazó muletazos bien llevamos con algún que otro enganchón. Los últimos compases no fueron un remate redondo de la actuación del sevillano que dejó la tizona caída a la segunda. El cierraplaza salió con la cara muy alta. Ortega no acabó de entenderse con él . Con la pañosa buscó la colocación, toreó despacio, pero no acabó de tomar vuelo su actuación. Tampoco anduvo diestro con el mandoble.