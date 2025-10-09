LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El concejal César Moreno presentó este jueves los dos talleres para mayores. E. P.

Servicios Sociales impulsa los talleres 'Ágilmente' y de afectividad para mayores en Arnedo

Tras el éxito de anteriores convocatorias, los interesados pueden ya inscribirse en el área municipal o en el centro de participación activa

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:06

Comenta

Los mayores de Arnedo pueden acceder en las próximas semanas a dos talleres que buscan potenciar su actividad física y mental y enriquecer su afectividad y sexualidad.

Son los objetivos, respectivamente, de la quinta edición del taller de envejecimiento activo 'Ágilmente', que comienza ya este mes, y el titulado 'Conocernos para poder entendernos', que se desarrollará en las mañanas del 17 y 24 de octubre y 7 y 14 de noviembre. «Son propuestas gratuitas impulsadas por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento con la colaboración del centro de participación activa de mayores (CEPA)», invitó ayer a participar el edil del área, César Moreno.

Desde 2021 decenas de mayores de 60 años se han beneficiado del programa 'Ágilmente', que busca la estimulación cognitiva y el bienestar global para adultos mayores. Y el único requisito es contar con un móvil con la aplicación WhatsApp. Ya son 55 los que se han inscrito para esta edición. «Es un conjunto de actividades guiadas por profesores vía WhatsApp, relacionadas con el baile, la nutrición, ejercicio físico, cuidado de la salud y el bienestar corporal, el conocimiento del uso de diversas aplicaciones y también de los datos bancarios que los participantes pueden realizar cada día», describió Moreno.

Como en anteriores ediciones, compaginará las actividades en línea con talleres presenciales. El primero será el miércoles 14 a las 17.30 horas para poner en común el objetivo y contenidos de este programa. Las otras dos quedan por confirmar.

A la par, y por segundo año consecutivo tras la buena aceptación el pasado año, el taller de relaciones afectivas 'Conocernos para poder entendernos' tendrá lugar en el centro de participación activa de 10.00 a 12.00 de esas cuatro mañanas de viernes en forma de charlas informativas para evitar tópicos, prejuicios y malos hábitos sobre los afectos y sexualidad en los mayores. «Normalmente llevamos estas charlas a los adolescentes y jóvenes, pero creemos que es útil que también lleguen y se apliquen a los mayores», valoró el concejal.

