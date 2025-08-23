El suministro de energía eléctrica sale a contratación por medio millón de euros

Tener calles, plazas y parques y los diversos edificios e instalaciones públicas municipales iluminadas supone un costo de casi medio millón de euros para ... las arcas del Ayuntamiento de Arnedo.

Es la cuantía por la que saldrá en los próximos días a contratación el servicio de suministro de energía eléctrica para el Consistorio de la ciudad del calzado. Con ese coste y para dos años, la junta de gobierno local aprobó en su sesión de ayer, una de las pocas que celebra en este vacacional mes de agosto, el expediente para la contratación de este suministro. «Abarca la iluminación viaria y también la de los edificios municipales», describió la alcaldesa, Rosa Herce.

Una vez quede publicado en la el perfil del contratante del Ayuntamiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) debido a la cuantía, las empresas interesadas en ofrecer este suministro tendrán treinta días naturales para presentar sus propuestas.

El Ayuntamiento convoca la promoción interna para designar un responsable del Centro Municipal de Servicios Sociales

Fue el principal punto de una junta de gobierno que aprobó también las bases para proveerse el Ayuntamiento de una trabajadora social responsable del Centro Municipal de Servicios Sociales, convocatoria de promoción interna. «Durante muchos años, una trabajadora social del Ayuntamiento ha ejercido de responsable del Centro, pero sin tener ni la categoría ni la atribución correspondientes para esta labor –explicó Herce–. Para solventar esta situación, el Ayuntamiento inicia este proceso de concurso de méritos y capacidades para designar como responsable a una de nuestras trabajadoras sociales».

Siendo agosto un mes en el que buena parte de la actividad industrial, cultural y también municipal se va de vacaciones, la junta de gobierno local abordó en la reunión de ayer puntos de trámite habituales pendientes. Entre ellos, la licencia de primera ocupación para el derribo de un inmueble en la calle Isidoro Gil de Muro, en el casco antiguo, y dos bonificaciones en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) por el plan de fomento de inversiones privadas, como contempla la ordenanza fiscal número 4: fueron del 50% a Calzados FAL por la construcción de sus nuevas instalaciones en el polígono El Raposal tras el incendio del 1 de diciembre de 2023 y a Diseño Fibra y Madera.

Las bonificaciones en el ICIO llegaron también a tres proyectos por rehabilitación en el casco antiguo, que la ordenanza premia para incentivar la inversión en la zona. En esta ocasión, llegaron a obras de mejora en inmuebles en las calles Royo, Vía Crucis y Santiago Milla.

Vinculado con el área económica, la junta de gobierno local dio el visto bueno al padrón para este ejercicio del impuesto de actividades económica (IA), que va a ingresar 389.545,63 euros a través de 296 recibos. Siguiendo la programación prevista en el Calendario del contribuyente del Ayuntamiento para este 2025, el período de cobro en voluntaria se abrirá este próximo 1 de septiembre y se extenderá hasta el 3 de noviembre.

Y en estas fechas en las que estamos, las áreas municipales están culminando los detalles para el programa de las fiestas patronales, que se disfrutarán del 26 de septiembre al 2 de octubre. En este punto, la junta de gobierno local aprobó los precios para dos obras por anunciar en el Teatro Cervantes: 17 euros para una de teatro el sábado 27 y 15 para un monólogo el martes 30.