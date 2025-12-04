La solicitud para las hogueras de Santa Lucía finaliza este viernes en el Ayuntamiento de Arnedo

En la víspera de Santa Lucía, en el atardecer del viernes 12 de diciembre, los arnedanos prenderán hogueras por toda la ciudad en su honor. ... Con un ambiente festivo que ha ido a más en los últimos años, las personas o colectivos interesados en encender una tienen hasta este viernes para solicitarlo a través de una solicitud general en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Arnedo, que proporcionará tierra y vallas para su celebración.

Hasta la jornada de este jueves ya eran diez las solicitudes registradas en el Consistorio, la mayoría de ellas promovidas por asociaciones, como describió el concejal de Turismo, Raúl Domínguez: la de Amigos de Arnedo habitual en la plaza Nuestra Señora de Vico, la de la Escuela de Fútbol, del Club Taurino ante su sede en el hotel Virrey, la Asociación Casiquesí, la peña La Chispa junto a su sede o colectivos vecinales como Casco Antiguo, La Paz y Primero de Mayo.

Una vez finalizado el plazo y registradas las solicitudes, el Ayuntamiento publicará un plano para que los cientos de personas que disfrutarán de este ambiente tan tradicional conozcan la iluminación de todas las hogueras para poder visitarlas, calentarse y disfrutar de sus degustaciones.