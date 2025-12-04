LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cientos de personas disfrutarán de una tradición arraigada entre los arnedanos. E.P.

La solicitud para las hogueras de Santa Lucía finaliza este viernes en el Ayuntamiento de Arnedo

Diez asociaciones y colectivos ya han presentado el permiso para compartir esta tradición en el atardecer del 12 de diciembre

E. Pascual

Arnedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:33

Comenta

En la víspera de Santa Lucía, en el atardecer del viernes 12 de diciembre, los arnedanos prenderán hogueras por toda la ciudad en su honor. ... Con un ambiente festivo que ha ido a más en los últimos años, las personas o colectivos interesados en encender una tienen hasta este viernes para solicitarlo a través de una solicitud general en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Arnedo, que proporcionará tierra y vallas para su celebración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  4. 4 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  5. 5

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  6. 6

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  7. 7 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que subía en zapatillas
  8. 8

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  9. 9 Los ecologistas defienden al lobo como «la mejor solución» para frenar la peste porcina
  10. 10 Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La solicitud para las hogueras de Santa Lucía finaliza este viernes en el Ayuntamiento de Arnedo

La solicitud para las hogueras de Santa Lucía finaliza este viernes en el Ayuntamiento de Arnedo