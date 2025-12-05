Ruiz Turlán comparte en Caja Rioja de Arnedo su visión de la figura femenina

El Espacio Iniciarte del Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo vuelve a dar su lugar a una artista incipiente en la ciudad del calzado: ... María Ruiz Turlán muestra ahí hasta el 29 de diciembre una colección de sus pinturas al óleo más recientes.

Atraída por el mundo del arte desde niña, adentrándose desde el dibujo y la pintura hasta la música, Ruiz Turlán comenzó a dar clases de dibujo y pintura dentro de los talleres que ofrece el propio Centro de Fundación Caja Rioja arnedano. De la mano del profesor y artista Félix Martínez-Losa, relata que pudo impulsar su crecimiento y profundizar en nuevas formas de expresión.

En ese camino, la artista otorga a la figura femenina el papel central de esta exposición, en la que combina elementos clásicos con detalles contemporáneos y su sello personal. «Sus cuadros incorporan siempre guiños íntimos -una frase, un icono o un símbolo significativo- que aportan un valor único y una narrativa propia a cada pieza», aplaude Fundación Caja Rioja en su presentación.

Quienes quieran compartir el espacio Iniciarte pueden solicitarlo de manera presencial o a través del teléfono 941 385264 y del correo electrónico ccarnedo@fundacion-cajarioja.es.