El cambio a bombillas led en Preciados y el parque del Cidacos de Arnedo ahorrará 9.000 euros

La renovación del alumbrado de la calle Preciados, en el corazón del casco antiguo, y de otro tramo más del parque del Cidacos supondrá un ... ahorro de 9.000 euros al año en la factura eléctrica del Ayuntamiento de Arnedo. Son los números que realiza el grupo de gobierno al anunciar que esos trabajos los ejecutará la empresa Instalaciones ProCidacos SLU, tal y como adjudicó la junta de gobierno local del Consistorio.

A esos números se suma que la inversión de 90.724,03 euros que requiere no sale de recursos municipales, sino que está financiada al cien por cien por fondos europeos Next Generation UE, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Ese precio de adjudicación rebaja el que tenía de salida esta licitación, que alcanzaba 108.936,55 euros.

Así, la ejecución de este contrato para las obras de reforma de instalación eléctrica de baja tensión sustituirá, por un lado, trece luminarias de vapor en la calle Preciados por otras de tecnología led. Los cálculos de los técnicos del área de Electricidad estiman un 76% de ahorro en el consumo, además de completar toda la renovación al sistema led en el casco antiguo después de las actuaciones recientes realizadas en la calle Juan Carlos I y plaza Nuestra Señora de Vico, calles San Cosme, Mayor o Picota.

Por otro lado, estos trabajos renovarán 86 bombillas de vapor de mercurio, tecnología ya obsoleta y prohibida, por el sistema led en el parque del Cidacos, donde el ahorro energético en el recibo ascenderá al 85%. «Pasaremos de pagar 13.000 a 2.000 euros al año en estos dos tramos», valora la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, sobre otro de los compromisos de su grupo de gobierno, el ahorro.

Esta actuación se enmarca en las que lleva a cabo durante las últimas legislaturas el Consistorio con los objetivos tanto de mejorar la calidad y eficiencia lumínica en las calles del municipio como de rebajar el coste en la factura. «Este Ayuntamiento lleva cambiando a sistema led muchas zonas de la ciudad en estos dos años, como en la Vía Verde, en el propio parque del Cidacos, en diversas instalaciones deportivas como el frontón corto y el pabellón del colegio Antonio Delgado Calvete, en zonas industriales como Renocal, Planarresano y El Raposal, en barrios como La Paz y Orenzana y en edificios municipales –valora la regidora arnedana–. Seguiremos en esta línea porque el ahorro energético y cambiar el sistema a energías limpias es importante, más si conseguimos financiación externa de otras organismos, como los fondos europeos para esta actuación».