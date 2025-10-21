LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La renovación en Preciados culminará la mejora en el casco antiguo. E. P.

El cambio a bombillas led en Preciados y el parque del Cidacos de Arnedo ahorrará 9.000 euros

Los trabajos para esta renovación recaen en ProCidacos Instalaciones con una subvención de 90.724 euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 21 de octubre 2025, 07:50

La renovación del alumbrado de la calle Preciados, en el corazón del casco antiguo, y de otro tramo más del parque del Cidacos supondrá un ... ahorro de 9.000 euros al año en la factura eléctrica del Ayuntamiento de Arnedo. Son los números que realiza el grupo de gobierno al anunciar que esos trabajos los ejecutará la empresa Instalaciones ProCidacos SLU, tal y como adjudicó la junta de gobierno local del Consistorio.

