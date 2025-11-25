LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jose Antonio Mateo Argaiz, vendedor de la ONCE en Arnedo. ONCE

El rasca de la ONCE deja un premio de 10.000 euros en Arnedo

El mismo vendedor repartió diez cupones diarios premiados con 35.000 euros cada uno en junio de este mismo año

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:22

El 'Rasca Mega Millonario' de la ONCE ha dejado 10.000 euros en Arnedo. El agente vendedor que ha llevado la suerte a la localidad es Jose Antonio Mateo Argaiz, que ejerce la venta en el quiosco situado en la Calle Juan Carlos I, número 9.

El mismo vendedor repartió diez cupones diarios premiados con 35.000 euros cada uno en junio de este mismo año.

Cupón de Navidad

Según informa la organización, con los rascas de 0,50 euro, rascas de 1 euro, rascas de 2 euro, rascas de 3 euro, rascas de 5 euro y rascas de 10 euros se puede ganar premios instantáneos desde 150 euros hasta 1.000.000 euros.

Además, ya se está comercializando el cupón del Extra de Navidad, cuyo sorteo se celebrará el 1 de enero de 2026, y con el que por 10 euros, se puede ganar 400.000 euros en cada uno de los 80 premios.

La ONCE recuerda que los cupones y productos de juego de la organización se comercializan por los más de 20.700 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

