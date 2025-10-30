Raíces Ecuatorianas ofrece este sábado la tradicional 'colada morada'

Ernesto Pascual Jueves, 30 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

La celebración del 1 de noviembre toma distintas formas según los países y su tradición religiosa. En el marco de la mesa por la integridad, la Asociación Raíces Ecuatorianas de Arnedo quiere mostrar este sábado a los arnedanos su modo de conmemorar el Día de los Difuntos, que tiene la bebida llamada 'la colada morada' como homenaje a los fallecidos y a los antepasados.

Con el mensaje de que la muerte es un paso y un renacer, la colada morada es una bebida sin alcohol que la asociación dará a degustar desde las 17.00 horas de este sábado en la Puerta Munillo por 1,50 euros el vaso. Además, también ofrecerán panes dulces, guaguas, que simbolizan a los muertos. Un taller mostrará como decorarlas. Para compartir esta tradición milenaria, también habrá música popular ecuatoriana.