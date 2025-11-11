La proyección de 'Las mujeres de negro' abre esta tarde el ciclo 'Ecos del Pasado'

E. P. Martes, 11 de noviembre 2025, 09:22 Comenta Compartir

La proyección del documental 'Las mujeres de negro', del riojano Rober Astorgano abre esta tarde, desde las 19.30, en la Casa de Cultura arnedana el ciclo Ecos del Pasado, once actividades hasta mediados diciembre para conmemorar los 50 años de democracia.

Astorgano ya visitó con este documental la ciudad del calzado en el marco del Festival de Cine Octubre Corto. Con el convencimiento de que tiene que llegar a todo el mundo, el Ayuntamiento cuenta con él para abrir el ciclo.

Su programa continuará esta semana con la conferencia este miércoles también a las 19.30 en la Casa de Cultura 'Las guerras de nuestros antepasados: de la guerra de Cuba al final de la mili', por Carlos Gil Andrés. Y el jueves con la proyección de 'Karmele' en el cine club en el Cervantes a las 20.30 horas.

