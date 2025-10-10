La comida a domicilio en Arnedo requerirá 29.000 euros más por la inflación

El servicios de comidas a domicilio, tan apreciado por mayores y dependientes de Arnedo, continuará en manos de T-Sys, Trabajo Social y Servicios ... de La Rioja. Encargada de esta atención desde que nació en 2016, la suya fue la única propuesta presentada a la convocatoria de contratación pública realizada por el Ayuntamiento de Arnedo y la que recibió el visto bueno de los técnicos y la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno local.

«Es un contrato importante para el Ayuntamiento para poder dar servicio a los mayores y a otros vecinos que lo precisan y que les permite poder seguir viviendo en sus casas gracias a recibir comida pasteurizada para toda la semana», valoró la alcaldesa, Rosa Herce, al anunciar la adjudicación.

Cuando va a cumplir su primera década, la principal novedad de este contrato, que tiene una duración de dos años, es el aumento de su presupuesto: si el anterior era de 114.847,10 euros, esta adjudicación asciende a 143.940,41. La razón: el encarecimiento general sufrido por los precios de los alimentos en estos últimos años.

«Queremos mantener la buena calidad que permite el éxito de este servicio –expone la alcaldesa–. Estamos estudiando las tasas; la aportación de los usuarios se subirá teniendo en cuenta el poder adquisitivo de cada uno, pero garantizando el servicio de calidad para nuestros mayores y usuarios que lo necesitan».

El 50% del coste del servicio lo subvenciona vía convenio el Gobierno de La Rioja y el resto lo asumen Ayuntamiento y usuarios. Entre las mejoras que introduce el nuevo contrato se encuentran la suma de un yogur como postre para la cena; la opción de contar con seis microondas o seis frigoríficos si un usuario lo requiere; y 175 comida adicionales para atenciones excepcionales, además de otras especiales.