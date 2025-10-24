El PP reclama que el Ayuntamiento de Arnedo no vuelve a perder ayudas para el arreglo de caminos

El Partido Popular ha lamentado a través de una nota de prensa que el Ayuntamiento de Arnedo haya dejado de optar a una subvención ... del Gobierno de La Rioja de hasta 50.000 euros para el arreglo de caminos rurales.

A juicio de los populares, la «falta de previsión y trabajo» del grupo de gobierno «ha dejado pasar la oportunidad de optar» a la convocatoria de subvenciones del Gobierno de La Rioja destinadas al arreglo, mejora y mantenimiento de caminos rurales e infraestructuras agrarias. En concreto, esta convocatoria cubre el 50% de inversiones de hasta 100.000 euros por municipio, que puede ser ampliable hasta 150.000 en aquellos con una superficie superior a 100 kilómetros cuadrados.

Según su relato, la respuesta recibida desde Obras y Servicios a la situación es que era necesario presentar un proyecto técnico elaborado por un ingeniero especializado para optar. «El Ayuntamiento no había previsto su redacción y, cuando se quisieron dar cuenta, el plazo de solicitud ya había finalizado, dejando al municipio sin posibilidad de acceder a la ayuda», reprochan.

Ante las quejas habituales que los concejales populares perciben sobre el estado de los caminos, reclaman al grupo de gobierno que el Ayuntamiento opte a la próxima convocatoria de ayudas.