PP y gobierno local vuelven a chocar por la obra de La Baronesa

Los operarios de las distintas secciones de la brigada municipal de obras continúan trabajando para actualizar las instalaciones del bar del Palacio de La ... Baronesa y, a la par que social, añadirle el equipamiento para contar con la capacidad de ser un espacio cultural.

Pero para el Partido Popular esta reforma avanza «a paso muy lento y sin justificación» y, a su juicio, «sin la intención de reabrir el servicio en fechas próximas». Desde que se cerrase el servicio el pasado 5 de diciembre, el grupo municipal del PP lamenta en una nota de prensa que este espacio público «acumula ya más de nueve meses sin servicio de bar y sin que el gobierno del PSOE y del Partido Riojano haya ofrecido una alternativa a los ciudadanos».

Ante esa demanda, la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, pide a los populares que no engañe a los mayores, pues «siempre dijimos que se abrirá en otoño», estación que se estrena hoy. «La obra va en los plazos previstos, no se retrasa nada y cualquier ciudadano que pasa por la zona ve cómo avanza... y todos van a estar encantados con la rehabilitación y renovación como un nuevo espacio socio-cultural».

Lamentando la poca información que reciben, los populares apuntan a que el PSOE «está dilatando al máximo los tiempos con demoras más intencionadas que técnicas, con el objetivo de retrasar al máximo su reapertura para que los usuarios se busquen otra alternativa, desincentivar su uso, y poder destinar este espacio a otros fines, tal y como era la idea inicial de la ahora alcaldesa, Rosa Herce». Así, lamentan que no va a estar abierto para las fiestas patronales y dudan de que vaya a estar disponible durante el invierno.

Ante esto, recuerda la alcaldesa que el grupo popular en 2021 abogaba por no volver a sacar a concesión este espacio municipal por suponer competencia desleal a la hostelería de la zona. Y apunta que Cultura ya tiene programación para los próximos meses en La Baronesa. «Si les preocupan los mayores, que pregunten a Capellán por la climatización de la residencia, por la apertura del centro de día», apeló.