El PP plantea devolver en octubre el exceso del cobro en el Pago a la Carta en Arnedo
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:07
Ante la incidencia informática que llevó a un error en el cobro de la cuota de este mes de septiembre del Pago a la Carta ... de impuestos y tasas municipales, el Partido Popular ha solicitado al Ayuntamiento reajustar el cobro y devolver en octubre el total de lo girado de más.
El Pago a la Carta es la fórmula por la que el Ayuntamiento de Arnedo cobra a los ciudadanos que lo solicitan, más de 2.000, sus impuestos repartidos en diez cuotas al año. Tras este error en la manipulación de los datos, el grupo de gobierno anunció que restará el exceso de lo cobrado de las cuotas de octubre y noviembre –la mayoría ronda entre 20 y 30 euros–. Pero no convence a los populares, que plantean que la cuota de octubre se reduzca un 50% y la de noviembre se mantenga con el importe establecido
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.