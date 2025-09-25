El PP de Arnedo pide la instalación de baños portátiles en el centro
Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:13
El Partido Popular ha solicitado al Ayuntamiento de Arnedo que ubique baños portátiles en el centro de la ciudad durante estas próximas fiestas patronales ... para garantizar la higiene y la salubridad en las calles, sobre todo en las fechas de más afluencia.
Los populares acuden al ejemplo dado en otras localidades riojanas, «con resultados muy positivos, mejorando la imagen de la ciudad».
