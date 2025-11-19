LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ernesto Pascual

El PP de Arnedo aplaude la financiación autonómica en el Delgado Calvete

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

La decisión del Gobierno de La Rioja de financiar al cien por cien los 140.000 euros para la renovación de la caldera del colegio público Antonio Delgado Calvete ha sido aplaudida por el Partido Popular arnedano. Y agradecida por la alcaldesa, Rosa Herce, que defendía que debía asumirla íntegramente por tratarse de una inversión, no trabajos de mantenimiento en colegios, de los que debe hacerse cargo el Ayuntamiento.

Defendió esa postura el grupo de gobierno llevándola al Consejo Consultivo de La Rioja. El PP aplaude la decisión del Gobierno de La Rioja para evitar «plazos que podrían poner en riesgo la sustitución del sistema de climatización y dificultar que las obras se realizasen en verano». Herce les reprochó no defender los intereses del municipio y sí del Gobierno regional.

