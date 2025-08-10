LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El pleno de Arnedo ha tratado varias ocasiones el futuro del cruce. E. P.

El pleno de Arnedo insta a agilizar la construcción de la variante de El Villar para ganar seguridad

El propósito de esta moción es reclamar el avance de una variante cuyo proyecto constructivo aprobó el Gobierno de España hace un año

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:21

A doce kilómetros de la ciudad del calzado, el cruce de El Villar de Arnedo con la carretera nacional N-232 ha ocupado un buen ... números de minutos en las últimas sesiones de pleno del Consistorio arnedano. En una de ellas, a finales de mayo, se aprobó la moción presentada por el PP para instar al Gobierno de España a que agilice el proyecto de construcción de la variante de El Villar, además de un estudio que mejore las condiciones de seguridad de su cruce con la LR-123, la vía que la conecta con Arnedo.

