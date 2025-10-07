LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arnedo

La plaza Nuestra Señora de Vico acoge esta tarde el gesto por el trabajo decente

Con el lema 'Trabajo decente, derecho, no privilegio', Cáritas llama a participar en el gesto público que realizará a las 19.00 horas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 7 de octubre 2025, 07:59

Cáritas celebra esta tarde en Arnedo la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, una celebración y reivindicación que comparte con diversas organizaciones sociales en la Iniciativa Iglesia Trabajo Decente (ITD) para reclamar y promover el trabajo decente como derecho de todos los ciudadanos.

Con el lema 'Trabajo decente, derecho, no privilegio', Cáritas llama a participar en el gesto público que realizará a las 19.00 horas de esta tarde en la plaza Nuestra Señora de Vico de la ciudad del calzado. De ahí, se trasladarán a la iglesia de Santo Tomás para celebrar una eucaristía presidida por el obispo Santos Montoya.

La celebración continúa el jueves en Logroño con un cinefórum en la Biblioteca Rafael Azcona a las 19.00, que proyectará los cortos 'Oro rojo' y 'El adiós' antes del debate.

