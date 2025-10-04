La plaza de España de Arnedo acoge el domingo la cuarta edición de la Feria de Antigüedades
Organizada por el Ayuntamiento de Arnedo, colaboran en su celebración la Asociación de Anticuarios (Arnes), el Ni Fu Ni Fa Motorclub y el Automóvil Club
Sábado, 4 de octubre 2025, 09:44
La plaza de España se convertirá en la mañana de este domingo en el escenario de la cuarta Feria de Antigüedades de Arnedo, ... un evento para aficionados y curiosos del coleccionismo y lo vintage que estará acompañada por una concentración de coches clásicos.
Organizada por el Ayuntamiento de Arnedo, colaboran en su celebración la Asociación de Anticuarios (Arnes), el Ni Fu Ni Fa Motorclub y el Automóvil Club para una feria que tendrá un horario de muestra y venta al público de 10.00 a 15.00 horas.
El público encontrará los expositores de veintidós anticuarios de La Rioja en la mayoría, Cataluña, País Vasco, Aragón y Castilla y León con antigüedades, coleccionismo, artículos vintage, militaria, época... Además, participarán medio centenar de vehículos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión