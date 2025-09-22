La peña Lubumbas abre hoy y mañana la inscripción para el VIII Concurso de Zurracapote

La peña Lubumbas ha convocado la cuarta edición de su Concurso de Zurracapote, que vivirá su gran día el próximo domingo 28, en plenas ... fiestas patronales de Arnedo. Pero, antes, quienes quieran optar a participar en esta propuesta festiva deben inscribirse entre hoy y mañana en la sede de la peña.

Con un coste de inscripción de 15 euros, abierto a cualquier persona o asociación que desee participar, los aspirantes al concurso pueden inscribirse en un horario de 21.00 a 22.00 horas. Tal y como establecen las bases, la Lubumbas suministrará a cada participante un paquete de vino de 15 litros gracias a la colaboración de la Bodega Vico. Con ello deberán elaborar el caldo, con el vino como elemento básico al que cada cual puede «añadir los ingredientes que crea oportunos con el fin de darle un toque de originalidad y sabor», según las bases.

Una vez en el concurso, los participantes deberán entregar su zurracapote el domingo 28 antes de las 12.00 del mediodía en la sede de la peña. Allí, formado por tres miembros de la Lubumbas, uno de la Bodega Vico y otro del Ayuntamiento, el jurado calificará los participantes según los criterios de sabor, color y aroma. Y únicamente habrá un ganador del concurso, que se conocerá en la degustación en la Puerta Munillo y recibirá por premio un trofeo y la honra de presumir del mejor zurracapote de las fiestas de la ciudad del calzado.