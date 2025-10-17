LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Puerta Munillo de Arnedo se peatonaliza en invierno desde la tarde del sábado a la del domingo

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:54

La Puerta Munillo, eje central del tráfico y de la vida social de Arnedo, recupera su horario de invierno, que se mantiene hasta abril. ... Tal y como informa la concejalía de Tráfico del Ayuntamiento, esta intersección sobre Paseo Constitución está abierta al tráfico en invierno toda la jornada del viernes y se peatonaliza entre las 20.00 del sábado y las 15.00 horas del domingo.

