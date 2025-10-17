La Puerta Munillo de Arnedo se peatonaliza en invierno desde la tarde del sábado a la del domingo
Viernes, 17 de octubre 2025, 08:54
La Puerta Munillo, eje central del tráfico y de la vida social de Arnedo, recupera su horario de invierno, que se mantiene hasta abril. ... Tal y como informa la concejalía de Tráfico del Ayuntamiento, esta intersección sobre Paseo Constitución está abierta al tráfico en invierno toda la jornada del viernes y se peatonaliza entre las 20.00 del sábado y las 15.00 horas del domingo.
Este horario variará en días festivos o especiales en los que la zona contará con horarios específicos. Entre ellos, quedará cerrada al tráfico el viernes 31 de octubre a las 18.30 hasta las 15.00 del domingo con motivo de la celebración de Halloween o el sábado 2 de diciembre desde las 08.00 de la mañana por la del mercado navideño de Santa Lucía.
También habrá horario especial por el puente de la Constitución e Inmaculada, por Navidad o fiestas de San José.
