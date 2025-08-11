El pasado medieval de Arnedo sale a la luz en la campaña de UNIR en el cerro de San Miguel

Del 7 al 18 de julio, cinco alumnos, un voluntario y dos arqueólogos directores participaron en la segunda edición de los Campos Experimentales de Arqueología ... de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en Arnedo. En concreto, sobre los restos de la necrópolis alto medieval que rodeó el monasterio que da nombre al cerro de San Miguel.

«Hemos aprovechado cada minuto», sonreía en la última jornada el arqueólogo José Manuel Martínez Torrecilla. Ya en la primera semana habían descubierto y definido el perfil de diez tumbas. Se suman a las nueve que encontraron en un solar próximo el verano pasado, dibujando el mapa de la extensión de la necrópolis alrededor del monasterio y a lo largo del cerro.

En la segunda semana avanzaron la excavación con mimo. Encontraron cuatro esqueletos en las diez tumbas, tres de ellos completos y uno parcial. Hallazgos cuyo estudio va a permitir cumplir uno de los propósitos de esta campaña: conocer mejor a la población de esa época de los siglos IX al XIII, cómo vivían y cómo murieron, qué enfermedades sufrían, etc. Con la fase de estudio abierta ya, los responsables de la campaña confían en presentar los resultados en unos meses en una conferencia en la Casa de Cultura, como ya ocurrió con la primera edición. Además, la campaña acometió un último encargo del Ayuntamiento. Como hicieron con las tumbas anteriores, han rellenado las de esta segunda campaña con piedras blancas que permiten al visitante reconocer su silueta. Lo mismo ha solicitado el Ayuntamiento para las estudiadas inicialmente en 2015 por David Eguizábal, que quedan a la vista de los visitantes que se adentran en las Cuevas de los Cien Pilares. Se convierten así en un atractivo y argumento turístico, cultural e histórico de la ciudad.