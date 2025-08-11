LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los estudiantes, trabajando sobre la necrópolis. E. P.

El pasado medieval de Arnedo sale a la luz en la campaña de UNIR en el cerro de San Miguel

Los trabajos de este año han localizado cuatro esqueletos en las diez tumbas halladas, tres de ellos completos y uno parcial

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:52

Del 7 al 18 de julio, cinco alumnos, un voluntario y dos arqueólogos directores participaron en la segunda edición de los Campos Experimentales de Arqueología ... de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en Arnedo. En concreto, sobre los restos de la necrópolis alto medieval que rodeó el monasterio que da nombre al cerro de San Miguel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  3. 3

    Los caminos del agua y de la piedra
  4. 4 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  5. 5

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  6. 6

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  7. 7

    Último baile en López Infante
  8. 8 Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando
  9. 9 Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño
  10. 10 Otra campaña que será crítica para el viticultor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El pasado medieval de Arnedo sale a la luz en la campaña de UNIR en el cerro de San Miguel

El pasado medieval de Arnedo sale a la luz en la campaña de UNIR en el cerro de San Miguel