La dominica María Luisa Rodríguez busca apoyos para un local que ayude a los niños pobres del inicio del Amazonas. P. A.

Arnedo

La parroquia dona 10.000 euros a la misión de María Luisa Rodríguez en el Amazonas

La recaudación de las comuniones, el superávit de las excursiones a la playa y otros donativos contribuirán para un local

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:08

Este viernes, 240 personas viajarán desde Arnedo a Castro Urdiales para disfrutar de un día de playa. Será la sexta de las excursiones ... organizadas este verano por Cáritas Arnedo, cuya alta demanda llevó a ampliarlas, de cuatro en julio hasta otras dos más en este mes de agosto. En total, casi 1.250 personas han disfrutado y van a disfrutar de esta iniciativa lanzada en los años 90 por el sacerdote Luis Cuevas (del que este martes se conmemoró el sexto año de su muerte).

larioja La parroquia dona 10.000 euros a la misión de María Luisa Rodríguez en el Amazonas

