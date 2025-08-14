La parroquia dona 10.000 euros a la misión de María Luisa Rodríguez en el Amazonas

Este viernes, 240 personas viajarán desde Arnedo a Castro Urdiales para disfrutar de un día de playa. Será la sexta de las excursiones ... organizadas este verano por Cáritas Arnedo, cuya alta demanda llevó a ampliarlas, de cuatro en julio hasta otras dos más en este mes de agosto. En total, casi 1.250 personas han disfrutado y van a disfrutar de esta iniciativa lanzada en los años 90 por el sacerdote Luis Cuevas (del que este martes se conmemoró el sexto año de su muerte).

Pero ese disfrute conlleva además un añadido solidario: la gran respuesta de los vecinos llenando los autobuses ha dejado un superávit que la parroquia va a enviar a la misionera arnedana María Luisa Rodríguez María, de la congregación de las Dominicas de la Anunciata, que cumple año y medio en su destino en la periferia de la ciudad peruana de Pucallpa, en el inicio del Amazonas.

I. Á.

La parroquia le envía 10.000 euros para el proyecto de construcción y equipamiento de un local para dar clases de apoyo y de informática a niños pobres del barrio. Es la suma de la recaudación lograda en las comuniones de este año, a la que se suma el superávit de las excursiones a la playa junto a otros donativos y colectas. Con esa cuantía, la parroquia lanza un mensaje de orgullo y agradecimiento a los vecinos por su generosidad para «ayudar directamente a nuestros misioneros arnedanos y a las comunidades donde trabajan». En el caso de Rodríguez, desempeña su labor en la capital y ciudad más poblada del departamento peruano de Ucayali, en la zona centro oriental de Perú, en su región amazónica.