La parroquia de Arnedo ofrece una visita guiada el domingo a la iglesia de Santa Eulalia

Ernesto Pascual Viernes, 17 de octubre 2025, 08:54

El programa 'A la sombra de las tres torres' con el que la parroquia arnedana da a conocer de tú a tú la riqueza del patrimonio histórico, artístico y monumental de la ciudad del calzado visita en el mediodía de este domingo la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, a la postre su templo más antiguo.

Con el archivero parroquial como guía, José Ángel Lalinde, la visita comenzará a las 12.00 del mediodía y recorrerá la recuperación del templo, que ha ganado en los últimos meses más luz y color gracias a los trabajos emprendidos por la parroquia. Por igual, se adentrará en la sacristía, en su antigua aula de catequesis, su mirador...

Como es habitual en estas visitas, los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en la oficina municipal de Turismo de Arnedo.