La pancarta de la peña Lubumbas de Arnedo homenajeará a los videojuegos clásicos Las hermanas Candela y Clara González volverán a ilustrar el mural que acompañará los actos y pasacalles en las próximas fiestas patronales por San Cosme y San Damián

Ernesto Pascual Jueves, 28 de agosto 2025, 14:41

Las hermanas Candela y Clara González volverán a ilustrar la pancarta que acompañará los actos y los pasacalles de la peña Lubumbas de Arnedo en las próximas fiestas patronales por San Cosme y San Damián. Con un homenaje a los videojuegos clásicos, y entre los dos bocetos presentados, su diseño ha sido elegido como ganador del XXXII Concurso de Pancartas de la peña Lubumbas, dotado con 800 euros.

«Queríamos seguir con la esencia del año pasado, pero con un estilo distinto: si el año pasado apostamos por el pop-art, en esta ocasión apostamos por los píxeles, jugando con iconos populares que se convierten en personajes de videojuegos», explicó Candela, que estudia Derecho y Traducción en Salamanca. «Es un guiño a los juegos de la infancia de varias generaciones, porque las fiestas es como jugar, pasarlo bien con los amigos y con los demás», añadió Clara, que estudia Bachillerato de Bellas Artes en el Batalla de Clavijo.

En el anverso, juega y convierte el 'Game over' final en 'Game start' inicial con el castillo y la bomba junto a representantes de las tres peñas de Arnedo. Al seleccionar jugador, recae en una peñista de la Lubumbas, morena y de pelo rizado, como las hermanas autoras. En el reverso, el Robo de los Santos se convierte en un 'comecocos' del que huyen peñista y santos.