La Oferta Pública de Empleo de Arnedo busca reducir la temporalidad al 8% en tres años

En la actualidad, el Ayuntamiento de Arnedo cuenta con un 17,95% de su plantilla de forma interina. Pero el grupo de gobierno se ... ha marcado el objetivo de reducirla al 8% para atender las indicaciones europeas. Ese es el objetivo de la Oferta Pública de Empleo 2025, que la junta de gobierno local del Consistorio aprobó en su reunión semanal celebrada ayer.

La reducción de la tasa de temporalidad es uno de los puntos que acompañó la aprobación del Presupuesto municipal para 2026 este pasado jueves 20 de noviembre –con el voto a favor de Partido Socialista, Izquierda Unida-Podemos y Partido Riojano y en contra del Partido Popular–. Para darle forma, esta convocatoria con veintiuna plazas que el Ayuntamiento puede ofertar en los próximos tres años. «Después de negociarlo con los sindicatos en la mesa del Ayuntamiento y de aprobarse por pleno, contemplamos estas veintiuna plazas ocupadas por interinos susceptibles de ser convocadas para bajar la tasa de temporalidad al objetivo del 8%», explicó ayer la alcaldesa arnedana, Rosa Herce.

Recordemos que la Unión Europea ha reclamado a las administraciones españolas reducir esa tasa de temporalidad, que tuvo como una de las herramientas los movimientos en varias de estabilización de interinos. Ahora, con ese plazo de tres años, el Consistorio reúne las siguientes plazas: un arquitecto municipal, dos técnicos de administración general (TAG), una trabajadora social, un director de biblioteca, tres agentes de policía local, siete administrativos, un auxiliar administrativo, un electricista, un encargado de cementerio, un peón para la brigada de parques y jardines y un conserje.

Licencias de apertura

Junto a este punto, la junta de gobierno local aprobó la licencia de primera ocupación para una vivienda unifamiliar aislada tras una inversión de 225.000 euros, a la instalación fotovoltaica autóctona en la tienda de Más por Menos tras destinar 34.888 euros y tomó la declaración responsable de apertura para la actividad de lavado de autobuses promovida por Autobuses Jiménez en sus instalaciones en el polígono industrial El Raposal.