Vista panorámica de Arnedo. Ernesto Pascual

Arnedo

La novena recoge 1.200 litros de leche

Parroquia y Cáritas lanzaron esta petición a los vecinos para poder llegar a las familias más necesitadas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:57

La llamada a la solidaridad lanzada por la parroquia de Arnedo y por Cáritas ha vuelto a tener una respuesta absoluta: los vecinos han donado 1.200 litros de leche durante las eucaristías a lo largo de la novena por la Virgen de Vico.

Ante el incremento de precios sufrido en los últimos años, parroquia y Cáritas lanzaron esta petición a los vecinos para poder llegar a las familias más necesitadas. «Agradecemos la respuesta a la petición», sonríe el presidente de Cáritas, Santiago Álvarez.

