CC OO prepara en Arnedo la negociación del convenio del calzado para reclamar mejoras

En el próximo mes de enero comenzará una nueva negociación del convenio laboral del sector del calzado, una renovación que tendrá que darse con el ... recuerdo del convulso invierno de 2022 en el que los trabajadores convocaron paros, huelgas y manifestaciones para reclamar las mejores condiciones posibles. Finalmente, después de nueve meses de negociación, en diciembre se alcanzó el acuerdo y patronal y sindicatos lo suscribieron el 25 de enero de 2023, eso sí, sin que estuvieran presentes representantes de los trabajadores riojanos, que manifestaron su disconformidad sobre lo pactado.

Visto el calendario, la representación legal de los trabajadores de Comisiones Obreras Industria de La Rioja se reunió este viernes en la sede del sindicato en Arnedo para marcar las directrices del próximo proceso, con su apuesta principal por «hacer partícipes a todas las personas trabajadoras del sector para que conozcan de primera mano las negociaciones», según expresa en una nota de prensa, con el objetivo de conseguir mejoras en materia salarial, social y de reducción de jornada.

El sindicato mantendrá una nueva reunión en su sede de Arnedo el 10 de octubre con el propósito de ajustar los tiempos y buscar las fórmulas para tener las plataformas reivindicativas «lo antes posible».