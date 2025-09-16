LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trabajadoras del sector del calzado arnedano, en una imagen de archivo. Ernesto Pascual

CC OO prepara en Arnedo la negociación del convenio del calzado para reclamar mejoras

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:15

En el próximo mes de enero comenzará una nueva negociación del convenio laboral del sector del calzado, una renovación que tendrá que darse con el ... recuerdo del convulso invierno de 2022 en el que los trabajadores convocaron paros, huelgas y manifestaciones para reclamar las mejores condiciones posibles. Finalmente, después de nueve meses de negociación, en diciembre se alcanzó el acuerdo y patronal y sindicatos lo suscribieron el 25 de enero de 2023, eso sí, sin que estuvieran presentes representantes de los trabajadores riojanos, que manifestaron su disconformidad sobre lo pactado.

