Los nacidos este año reciben el pañuelo festivo

Los arnedanos comienzan a vivir la cuenta atrás hacia el disfrute de sus fiestas patronales en honor a San Cosme y San Damián, que comenzarán a las 12.00 del mediodía de este próximo viernes con el lanzamiento de la 'bomba' desde la balconada consistorial. Los primeros en sentir esa proximidad, el avance de esa cuenta atrás, fueron en la tarde de ayer las familias y los niños nacidos en el último año, desde el 24 de septiembre de 2024. A pesar de la amenaza de lluvia, decenas de familias disfrutaron en el patio de la iglesia de Santo Tomás de la puesta por parte de la Corporación, un acto entrañable ya consolidado.