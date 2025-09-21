LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A. A.
Arnedo

Los nacidos este año reciben el pañuelo festivo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:33

Los arnedanos comienzan a vivir la cuenta atrás hacia el disfrute de sus fiestas patronales en honor a San Cosme y San Damián, que comenzarán a las 12.00 del mediodía de este próximo viernes con el lanzamiento de la 'bomba' desde la balconada consistorial. Los primeros en sentir esa proximidad, el avance de esa cuenta atrás, fueron en la tarde de ayer las familias y los niños nacidos en el último año, desde el 24 de septiembre de 2024. A pesar de la amenaza de lluvia, decenas de familias disfrutaron en el patio de la iglesia de Santo Tomás de la puesta por parte de la Corporación, un acto entrañable ya consolidado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  3. 3 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  4. 4 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  5. 5 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  6. 6 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  7. 7 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento
  8. 8

    Patrulla internacional en San Mateo
  9. 9 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja
  10. 10

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los nacidos este año reciben el pañuelo festivo

Los nacidos este año reciben el pañuelo festivo