El musical inclusivo 'Dumbo', en la Semana de la Discapacidad de Arnedo

Desde hace años, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre se convierte en toda una semana de ... actividades en Arnedo. Es la Semana de la Discapacidad que promueve la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (AMAC) y que en este 2025 comenzará el 25 de noviembre con el tradicional campeonato de mus y parchís y tendrá su colofón con el musical 'Dumbo' en el Teatro Cervantes el 6 de diciembre.

Del martes 25 al jueves 27 de este mes tendrá lugar cada atardecer en el restaurante La Cocina de Albert el campeonato de mus y parchís. Los interesados pueden inscribirse hasta el mismo lunes 24 de noviembre por 5 euros por persona a través del teléfono 941 384450.

Esa primera semana de actividades tendrá en la tarde del viernes 28 una exhibición inclusiva de patinaje artístico en el frontón corto, desde las 19.30 a cargo del Club Patín Mendi, de Mendigorría (Navarra), y se sentará a la mesa el domingo 30 con una comida conmemorativa desde las 14.00 horas en La Cocina de Albert por 23 euros el plato –con plazo para apuntarse en el restaurante hasta el jueves 27–.

La segunda semana de actividades comenzará el lunes 1 de diciembre con una colaboración entre AMAC y el Festival de Cine Octubre Corto: dará lugar desde las 19.00 horas en la Casa de Cultura a una proyección, con entrada gratuita, de cortometrajes sobre discapacidad, con posterior charla-coloquio a su finalización con el director del festival, Chechu León.

Como en años anteriores, gracias a otra colaboración, en este caso con el Centro Deportivo y Termal Fuentelavero, los socios de AMAC podrán acceder y disfrutar gratuitamente durante esa semana, del 1 al 7 de diciembre, de su piscina climatizada. Para ello, todo socio que lo desee puede acudir acreditando serlo al mostrar el carné de AMAC.

La obra responde a un proyecto de teatro inclusivo, dirigida especialmente a personas ciegas y sordas

La tarde del mismo 3 de diciembre tendrá un encuentro a las 18.00 horas en la céntrica Puerta Munillo para leer el manifiesto conmemorativo del Día Internacional de la Discapacidad. Y para un reparto de chocolate para todos los presentes y venta de lotería de Navidad de AMAC.

El colofón llegará en la tarde del sábado 6 de diciembre con el musical para toda la familia 'Dumbo' en el Teatro Cervantes desde las 19.30 horas. Esta obra responde a un proyecto de teatro inclusivo, cuenta en su elenco con actores profesionales con discapacidad y, además, está especialmente dirigida a personas ciegas y sordas.

La representación será gratuita, pero previa retirada de invitaciones. Cada socio, presentando el carné, podrá conseguir hasta cuatro en la tarde del jueves 27 de noviembre en la taquilla del Cervantes, de 18.30 a 20.00. Desde el día siguiente podrán conseguirlas los no socios de AMAC en los días habituales de apertura de taquilla.