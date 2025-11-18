LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El colofón de la celebración de AMAC será la representación de 'Dumbo' el 6 de diciembre. Promocional

El musical inclusivo 'Dumbo', en la Semana de la Discapacidad de Arnedo

AMAC organiza dos semanas de actividades como campeonatos de mus y parchís, comida de hermandad y exhibición de patinaje inclusivo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:39

Desde hace años, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre se convierte en toda una semana de ... actividades en Arnedo. Es la Semana de la Discapacidad que promueve la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (AMAC) y que en este 2025 comenzará el 25 de noviembre con el tradicional campeonato de mus y parchís y tendrá su colofón con el musical 'Dumbo' en el Teatro Cervantes el 6 de diciembre.

