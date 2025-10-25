La Muestra de Jazz festeja sus 18 años con un concierto-celebración

En el año que cumple su mayoría de edad, seis actuaciones harán sonar la Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo que, como una de ... sus novedades, servirá para estrenar el remodelado bar del Palacio de La Baronesa como escenario para actividades culturales en la ciudad.

Organizado por el Jazz Social Club de Arnedo, el colofón a esta edición será el concierto titulado Trance, guiño a la película sobre el saxofonista Jorge Pardo, gran impulsor de la Muestra. Será a las 20.30 del 29 de noviembre en el Teatro Cervantes una celebración de los 18 años de la muestra con la participación de músicos que actuaron en ediciones anteriores. «Queríamos celebrar estos 18 años de una manera especial, con artistas que han dejado huella marcada en la Muestra», sonríe su promotor, Ángel Ruiz, Sirovi. Así, será una clausura esta como un resumen artístico de lo que fueron las ediciones anteriores con la participación de Verónica Ferreiro, Ángela Cervantes, Francisco Simón, Marcos Collado, Ariel Brínguez, Gustavo Díaz, Abe Rabade, Iñaki Salvador, Hansel Luis, Manuel Machado, Ander García, David Fernández y Ramón González.

Pero antes, esta décimo octava edición debe empezar, y será el viernes 7 de noviembre a las 20.30 horas en el Cervantes, por 10 euros la entrada, con el combo arnedano Airon. «No es porque sean de Arnedo, sino que es una agrupación que está a un nivel altísimo», invita Ruiz. Al día siguiente será la inauguración del espacio de La Baronesa, también a las 20.30 horas y por 10 euros, con Ryokö, con el arnedano Gonzalo Zapata en sus filas a ritmo de swing.

También tendrá doble programa el fin de semana siguiente: en la mañana del viernes 14, con el habitual concierto para escolares, esta vez al cargo de Mastretta en Familia; también en el Cervantes, a las 20.30 y por 10 euros, con Djali Kunda, con músicos de larga trayectoria de Guinea y Senegal alrededor del saxofonista Pablo Hernández.

La banda madrileña Aurora Clara actuará el sábado 22 en el Cervantes con su jazz fusión, dando paso a la semana siguiente a la celebración única de Trance.