El Mercado Navideño se ubicará en la calle Juan Carlos I y Paseo Constitución. E. P.

El Mercado Navideño de Arnedo llegará el próximo sábado con cincuenta puestos

Contará con un programa de actividades con talleres infantiles, degustaciones y la visita de los carteros de los Reyes Magos

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:39

Como en tantas ciudades europeas, el centro de Arnedo acogerá un año más su Mercado Navideño para invitar a vecinos y visitantes a llenar sus despensas y armarios con todo lo preciso para celebrar las fechas especiales que llegarán. Y será un año más con motivo de Santa Lucía el sábado 13 de diciembre, en la jornada posterior a que los arnedanos celebren como una fiesta las hogueras en honor a la patrona de la vista.

Medio centenar de puestos ofrecerán al público en Paseo Constitución y calle Juan Carlos I todo tipo de productos de alimentación, artesanía, decoración navideña, juguetes, productos textiles, etc., además de invitar a la solidaridad en varios de asociaciones, como presentó este jueves el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Raúl Domínguez.

Desde las 11.00, el Mercado abrirá de mañana y tarde y, además de los puestos de venta, contará con un programa de actividades dirigido para todas las edades, en especial los niños. Los pequeños podrán disfrutar de diversos talleres en una carpa, como uno de adornos navideños que impartirá Susana Santa Eulalia de 11.30 a 13.30, otro de manualidades de 18.30 a 20.00. También habrá degustaciones de caldo y migas de pastor a mediodía y chocolatada a las 19.00, cuando llegarán los carteros de los Reyes Magos.

