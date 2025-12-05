LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El concejal de Obras y la alcaldesa conocieron la nueva iluminación en la visita al frontón corto. E. P.

La mejora del frontón corto de Arnedo busca modernizarlo y que acoja retransmisiones televisivas

El Ayuntamiento renueva por 28.000 euros de subvención europea la iluminación y continuará en 2026 por su pintado

E. Pascual

Arnedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:24

Comenta

El frontón corto de Arnedo ha comenzado a vivir su transformación para ser un recinto mejor para la práctica de un deporte tan tradicional ... en nuestra tierra como la pelota. El primer paso ha sido la renovación de su iluminación por una con sistema 'led'. El siguiente será su pintado para seguir favoreciendo el disfrute de los aficionados y optar, como en otros tiempos, a ofrecer retransmisiones deportivas de partidos.

