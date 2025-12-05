La mejora del frontón corto de Arnedo busca modernizarlo y que acoja retransmisiones televisivas

El frontón corto de Arnedo ha comenzado a vivir su transformación para ser un recinto mejor para la práctica de un deporte tan tradicional ... en nuestra tierra como la pelota. El primer paso ha sido la renovación de su iluminación por una con sistema 'led'. El siguiente será su pintado para seguir favoreciendo el disfrute de los aficionados y optar, como en otros tiempos, a ofrecer retransmisiones deportivas de partidos.

Acogiéndose a la línea de 'Fomento del sector del deporte' de la Red PAFER, que busca promover la actividad física en el entorno rural, el Ayuntamiento de Arnedo ha recibido una subvención de 28.000 euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation EU. Esa cuantía ha permitido financiar el total de la actuación, que ha sustituido 40 antiguos puntos de luz por 31 nuevos en 'led'. «Tenemos menos puntos de luz pero una mejor iluminación para una actuación demandada por el Club de Pelota y que busca los objetivos de la eficiencia energética, con ahorro en la factura para el Ayuntamiento, y una mejor calidad de luz, sin que haya reflejos, algo importante para quienes juegan a pelota», valoró la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, este viernes al visitar el resultado junto al concejal de Obras y Servicios , José María Ezquerro.

Con esta renovación, el consumo se disminuirá en un 49,45 por ciento. Porque pasará de una potencia total de 17,6 kilowatios a 8,897 con los 31 nuevos puntos de luz, reduciendo el consumo anual en el frontón de 35.904 a 18.150 kilowatio/hora.

En una muestra de su apoyo a las distintas disciplinas deportivas, tanto a las mayoritarias como a las minoritarias, el grupo de gobierno planea para este próximo 2026 el pintado del frontón, que presenta varios desconchados en sus paredes, sobre todo en la principal. Esa actuación formará parte de los 250.000 euros contemplados en el Presupuesto municipal para 2026 en inversiones en instalaciones deportivas, que también asumirán la ampliación del 'boulder' y zona de escalada interior y la primera fase de remodelación del campo municipal de Sendero.

Técnico municipal de Deportes, grupo de gobierno y Club de Pelota están estudiando el color y el tipo de pintura adecuado para que el arnedano sea un frontón a la altura de los del resto del norte del país. «Buscamos facilitar que permita retransmisiones televisivas para traer algún festival importante junto al Club», expuso Ezquerro.