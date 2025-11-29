LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

ARNEDO

Esta mañana, colecta de sangre en la plaza

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:34

Comenta

E. P. La unidad móvil del Banco de Sangre de La Rioja regresa este fin de semana a la ciudad del calzado para llamar de nuevo a la solidaridad y colaboración de sus vecinos. Como ya hizo en la tarde de ayer, la unidad se ubicará en la mañana de este sábado en la plaza de España, su lugar habitual en las visitas periódicas a la ciudad. Ahí estará realizando extracciones a todos los que se acerquen en un horario de 10.00 a 13.00 horas.

