Leader abre el plazo para la convocatoria 2026 con 1,3 millones de euros en ayudas

Con la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de este viernes 10 de octubre, el grupo de acción ... local Asociación para el Desarrollo de La Rioja Oriental (ADR) anuncia que, desde este jueves, abre el plazo para que los interesados opten a la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2026 de la intervención regional Leader, unas subvenciones de hasta 1,3 millones de euros a lo largo de 2027 y 2028 en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) en La Rioja.

El grupo de acción local de La Rioja Oriental gestiona las subvenciones y ofrece asesoramiento desde su sede en Arnedo

Con 900.000 euros imputados al ejercicio 2027 y 400.000 al de 2028, estas subvenciones están dirigidas a promotores de actividades y/o inversiones en el ámbito de la ADR, proyectos que fortalezcan su estructura económica, social y demográfica promoviendo un desarrollo sostenible, innovador y participativo. Así, va tanto para personas físicas o jurídicas de carácter privado como pequeñas y microempresas hasta entidades locales y comarcales (ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores). El plazo para solicitarlas finaliza a las 14.00 horas del 17 de noviembre de manera electrónica a través de la aplicación 'PDR Leader'.

Para poder estudiarlas o formalizarlas, para definir proyecto y abordar su tramitación administrativa, la ADR pone a disposición de los interesados su equipo técnico para recibir asesoramiento personalizado en su sede en Arnedo, en la plaza de Orenzana, número 6, además de en el teléfono 941385071 ó en el correo electrónico info@adrlariojaoriental.com. Además, su página web ofrece toda la información sobre esta línea de subvenciones, presentación de solicitudes, descarga de documentación...

Como establecen las bases, las ayudas alcanzarán al menos un 25% en proyectos productivos y un 60% en los no productivos, con una inversión máxima subvencionable de 300.000 y 125.000 respectivamente. Desde ahí, la cuantía máxima de ayuda por beneficiario y convocatoria no podrá superar los 75.000 euros. En el caso de que el grupo de acción local de ADR sea el solicitante la subvención alcanzará el 100%.